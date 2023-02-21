بالفيديو والصور.. أبطال آسيا.. الهلال إلى دور الثمانية متخطيًا شباب الأهلي نحو الدفاع عن لقبه

تأهل فريق الهلال إلى دور الثمانية بدوري أبطال آسيا، بعدما تخطى عقبة فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد الجنوب في الوكرة، ضمن منافسات دور الـ16.
سجل ثلاثية الهلال كل من إيغالو وجانج هيون سو ولوسيانو فييتو في الدقائق 17 و73 و79، فيما سجل هدف شباب الأهلي الوحيد عمر خربين في الدقيقة 86 من عمر المباراة.
أحداث المباراة:
وفرض الأهلي سيطرته على مجريات الأمور في شوط المباراة الأول لكن لم تخل الأحداث من مناوشات من جانب شباب الأهلي.
وفي الدقيقة 17، نجح إيغالو في تسجيل الهدف للهلال، بعد مراوغة رائعة للمدافع ثم تسديدة سكنت شباك شباب الأهلي.
وحاول الهلال استخدام سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء، وذلك عن طريق كل من محمد كنو وسالم الدوسري لكن لم تكلل محاولاتهما بالنجاح.
وعلى غرار الشوط الأول، استمرت الأمور في الشوط الثاني مع وجود تحسن نسبي في أداء فريق شباب الأهلي الإماراتي، وحاول تشكيل خطورة على مرمى الهلال لكنها لم تكن هجمات مؤثرة. وفق “أخبار 24”.
في الدقيقة 67، نجح شباب الأهلي الحصول على خطأ على حدود منطقة الجزاء بعد مراوغة أكثر لاعب من الهلال، وتصدى لتنفيذ الكرة عمر خربين لكن عبدالله المعيوف تصدى للكرة ببراعة.
وفي الدقيقة 73، نجح مدافع الهلال جانغ هيون سو في تعزيز تقدم الهلال بتسجيل الهدف الثاني بعدما استغل كرة عرضية نفذها فييتو من ركلة حرة، ليسكنها الشباك بعد رأسية رائعة.
وفي الدقيقة 80، نجح الهلال في إضافة الهدف الثالث عن طريق فييتو بعدما صنع سالم الدوسري الكرة بشكل رائع بكعبه.
وفي الدقيقة 86، نجح شباب الأهلي في تقليص الفارق عن طريق محترفه السوري عمر خربين.
🎥 هدف الهلال الأول بتسديدة صاروخية قوية عن طريق #إيغالو 🚀⚽️#الهلال_شباب_الأهلي 🇸🇦🇦🇪 #دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/paku2GeFXl
— سبورت 24 (@sporty_24) February 20, 2023
🎥 هدف الهلال الثاني برأسية جانغ ⚽️#الهلال_شباب_الأهلي 🇸🇦🇦🇪 #دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/BqzCUZVwtm
— سبورت 24 (@sporty_24) February 20, 2023
🎥 هدف الهلال الثالث عن طريق #لوسيانو_فييتو ⚽️#الهلال_شباب_الأهلي 🇸🇦🇦🇪 #دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/pB88uEMp9v
— سبورت 24 (@sporty_24) February 20, 2023
🎥 هدف شباب الأهلي الأول عن طريق #عمر_خربين ⚽️#الهلال_شباب_الأهلي 🇸🇦🇦🇪 #دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/sBzlc2g325
— سبورت 24 (@sporty_24) February 20, 2023