بالفيديو والصور.. الفيصلي يودع دوري أبطال آسيا بعد الخسارة من فولاد الإيراني

تأهل نادي فولاد خوزستان الإيراني إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على الفيصلي السعودي 1-0 يوم الاثنين على ستاد الثمامة في الدوحة، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022.
وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، نجح ساسان أنصاري في تسجيل هدف الفوز الثمين لصالح فولاد في الدقيقة 64.
وسيطر الحذر على أداء الفريقين في بداية المباراة، حيث كان الاعتماد من قبلهما على الإغلاق الدفاعي ومحاولة تدوير الكرة في وسط الملعب.
وطالت فترة جس النبض لأكثر من نصف ساعة، حيث كانت أولى تسديدة مباشرة على المرمى في الدقيقة 33 لصالح فولاد عن طريق ساسان أنصاري الذي استلم الكرة داخل المنطقة وسدد محاولة سيطر عليها بسهولة الحارس أحمد الكسار.
في المقابل حاول لاعبو الفيصلي شن محاولات هجومية عبر تدوير الكرة والانطلاق في الأطراف من خلال روسي وويلي سيميدو ولكن دون تشكيل خطورة على المرمى. وفق “أخبار 24”.
مع انطلاق الشوط الثاني حاول لاعبو الفيصلي أخذ زمام المبادرة، وضغطوا على مرمى فولاد، لكن أبرز محاولاتهم كانت عبر تسديدة صالح القميزي من الجهة اليمنى والتي مرت بعيدة فوق المرمى (52).
ورد فولاد عبر تسديدة روبرتو توريس بعيدة المدى من الجهة اليمنى، والتي ذهبت ضعيفة في أحضان حارس الفيصلي (58).
وتمكن الفريق الإيراني من افتتاح التسجيل في الدقيقة 64 عن طريق أنصاري الذي استغل خطأ المدافع القميزي في التعامل مع تمريرة عرضية ليخطف الكرة ويستدير قبل أن يسدد في الشباك.
وحافظ فولاد خوزستان على تقدمه بالنتيجة في الدقائق المتبقية، حيث أدار المجريات بهدوء، ليخرح بانتصار ثمين تأهل من خلاله إلى ربع النهائي.
وكان الفيصلي تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام ناساف الأوزبكي، مقابل 7 نقاط للسد القطري و6 للوحدات الأردني.
في المقابل تصدر فولاد ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لشباب الأهلي دبي الإماراتي، و5 للغرافة القطري و4 آهال التركماني.
⚽️ خطأ فادح من مدافع الفيصلي السعودي يمنح فولاذ خوزستان الإيراني التقدم بهدف أحرزه ساسان أنصاري #الفيصلي 0 × 1 #فولاذ_خوزستان#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/2QQFvBb0gm
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) February 20, 2023