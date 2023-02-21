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رياضة > بالفيديو.. استقالة وليد الرميح من عضوية مجلس إدارة الاتفاق
21/02/2023   7:13 ص

بالفيديو.. استقالة وليد الرميح من عضوية مجلس إدارة الاتفاق

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تقدم وليد الرميح باستقالته من عضوية مجلس إدارة نادي الاتفاق بعدما أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس النادي خالد الدبل.

وكشف الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه “أكشن مع وليد” أن الرميح تقدم باستقالته من مجلس إدارة نادي الاتفاق بعدما أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس النادي.

وقال الفراج إن رئيس الاتفاق خالد الدبل بذل جهدًا كبيرًا من أجل إقناع الرميحي بالعدول عن تقديم استقالته من عضوية مجلس الإدارة.

وكشف الإعلامي الرياضي عن الخطاب الذي أرسله الرميح إلى رئيس النادي من أجل التقدم باستقالته، موضحًا أنه لا يرغب في استكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة لأسباب أفصح عنها خلال المكالمة الهاتفية مع رئيس النادي. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. استقالة وليد الرميح من عضوية مجلس إدارة الاتفاق

رياضة
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