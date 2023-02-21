رامون دياز يكشف سبب ضيقه رغم الفوز على شباب الأهلي دبي

كشف المدير الفني لنادي الهلال، المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن سبب شعوره بالضيق رغم الفوز على شباب الأهلي دبي.
وقال دياز في مؤتمر صحفي عقب المباراة: “الفريق عاد من المشاركة في كأس العالم ولعب أمام أندية على مستوى عالي”.
وأضاف: ” نحن سعداء بنتيجة المباراة ، ولكن لسنا بسعداء على المستوى ، استطعنا أن نسجل هدف مبكر، مما أعطى شعور الإنتصار للاعبين”.
وشدد مدرب الهلال: “خط الدفاع يحتاج إلى وسط قوي ليسانده ، وبشكل عام الفريق كان الأفضل داخل المباراة ونستحق التأهل . وفق “أخبار 24”.
وعن قرعة ربع نهائي المسابقة أوضح المدرب الأرجنتيني: “بلا شك سوف نواجه فريق قوي كون جميع الفرق المتأهلة قوية”.
وتأهل فريق الهلال إلى دور الثمانية بدوري أبطال آسيا، بعدما تخطى عقبة فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد الجنوب في الوكرة، ضمن منافسات دور الـ16.
سجل ثلاثية الهلال كل من إيغالو وجانج هيون سو ولوسيانو فييتو في الدقائق 17 و73 و79، فيما سجل هدف شباب الأهلي الوحيد عمر خربين في الدقيقة 86 من عمر المباراة.