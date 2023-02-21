جارديم: “الهلال كان الأفضل في المباراة.. واستغل أخطاءنا”

أعرب مدرب شباب أهلي دبي، ليوناردو جارديم، عن حزنه بعد خسارة فريقه أمام الهلال خلال المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات دوري الـ 16 من دوري أبطال آسيا.
وتأهل فريق الهلال إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا، بعدما تخطى عقبة فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف دون رد في المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين على استاد الجنوب في الوكرة، ضمن دور الـ16.
وقال مدرب شباب أهلي دبي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة :”الهلال كان الأفضل في المباراة، وفريقنا كانت لديه الفرصة لتحقيق التعادل، والهدف الثالث حسم المباراة للهلال”. وفق “أخبار 24”.
وتابع جارديم حديثه، قائلاً :”الهلال فريق منافس كبير، دائماً يحافظ على اللاعبين المميزين وله الأفضلية بالفوز بالبطولة الآسيوية”.
وأضاف مدرب شباب الأهلي :”خلقنا فرصا عديدة وخلل المدافعين تسبب في تسجيل الأهداف علينا، والهلال استغل الأخطاء وحالفه الحظ”.