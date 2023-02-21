بالفيديو.. المعيوف: “لا يهم من نواجه في ربع النهائي نحترم كل المنافسين”

أبدي حارس الهلال، عبدالله المعيوف، سعادته بتأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على شباب الأهلي دبي الإماراتي.
وتأهل فريق الهلال إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا، بعدما تخطي عقبة فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف دون رد في المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين على ستاد الجنوب في الوكرة، ضمن دور الـ16.
وقال حارس الهلال في تصريحات لقنوات SSC :”أتقدم بالتهنئة لكل جماهير الهلال.. واليوم أهم شئ بالنسبة للفريق التاهل.. والقادم سيكون أفضل إن شاء الله”.
وتعليقًا على عودة قائد الفريق سلمان الفرج بعد غياب بسبب الإصابة، قال المعيوف :”بالتأكيد عودته ستساعد الفريق في المستقبل.. وحمد الله على سلامة الجميع”. وفق “أخبار 24”.
وبالنسبة للحديث عن قرعة دور الثمانية، وقال حارس الهلال:” الفريق الذى سنلعب ضده سنحترمه من أجل مواصلة مشوارنا في البطولة”.
🎙 عبدالله المعيوف – حارس الهلال: الفريق اللي بنلعب ضده راح نحترمه في ربع النهائي#الهلال_شباب_الاهلي | #SSC pic.twitter.com/p3sDaJ2v3x
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 20, 2023