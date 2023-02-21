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جديد المحليات > طقس اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة مع استمرار الغبار والأتربة بعدة مناطق
21/02/2023   2:38 م

طقس اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة مع استمرار الغبار والأتربة بعدة مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (34 درجة بمكة المكرمة، و30 درجة بالمدينة المنورة، و26 درجة بالرياض، و25 درجة بالدمام، و33 درجة بجدة، و23 درجة في أبها). وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة مع استمرار الغبار والأتربة بعدة مناطق

جديد المحليات
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