"الإحصاء": ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 1.1% في ديسمبر الماضي

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الثلاثاء)، ارتفاع الصادرات السلعية في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 1.1 % وبقيمة تتجاوز 108 مليارات ريال مقارنة بالشهر ذاته في 2021، والتي بلغت قيمة الصادرات فيه 107 مليارات ريال.
وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 8.5 مليار ريال، بنسبة 11.1 %، حيث بلغت قيمتها 85.5 مليار ريال مقابل 77.0 مليار ريال في ديسمبر 2021.
وأضافت أن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي ارتفع أيضا من 71.9 % إلى 79.0 % في شهر، فيما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر نوفمبر الماضي بمقدار 4.6 مليار ريال وبنسبة 4.0%، كما سجلت الصادرات غير البترولية، وتشمل إعادة التصدير، انخفاضاً بنسبة 24.4 % عن شهر ديسمبر الماضي، من 30.1 مليار ريال إلى 22.7 مليار ريال.
كما سجلت الهيئة انخفاضا في الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 17.0 %، كما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 49.0 % في نفس الفترة، وكذلك الصادرات غير البترولية وتشمل إعادة التصدير بمقدار 0.04 مليار ريال، وبنسبة 0.2 % بالمقارنة مع شهر نوفمبر الماضي.
وأبانت الهيئة أن الواردات ارتفعت في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 16.9 % بمقدار 9.0 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 62.2 مليار ريال مقابل 53.2 مليار ريال في شهر ديسمبر 2021، في حين انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع نوفمبر الماضي بمقدار 2.4 مليار ريال وبنسبة 3.7%.
ونوهت بانخفاض نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر ديسمبر الماضي حيث بلغت 36.5 % مقابل 56.5 % في شهر ديسمبر 2021، وذلك نتيجةً للانخفاض في الصادرات غير البترولية بنسبة 24.4 %، وارتفاع الواردات بنسبة 16.9 %.
وفق “أخبار 24”.