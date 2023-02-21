“المرئي والمسموع”: سوق الإعلانات بلغ 11 مليار.. وتواصلنا مع “جوجل” لوقف الإعلانات الاحتيالية

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور عبداللطيف العبداللطيف، أن سوق الإعلانات في المملكة سابقاً كان مفتوحاً بشكل مبالغ فيه ودون أي ضوابط، لافتا إلى أن حجمه بلغ 11 مليار ريال سنوياً.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع عدة منصات مثل ” Google ” و” Twitter ” لإيقاف إعلانات الاحتيال المالي وكان هناك تعاون من قبلهم، لافتا إلى أن الهيئة أعلنت أنها ستوجه بعدم السماح لأي منصة من البث داخل المملكة إذا رفضت التعاون في ضبط المحتوى.
وأوضح خلال مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام، أن عدم حصول بعض المشاهير من أصحاب المحتوى المسيء على ترخيص “موثوق” في مرحلته الأولى، ساهم في الحد من الإعلانات المشبوهة والمضللة.
وأفاد بأن المرحلة الأولى من ترخيص “موثوق” اكتملت في إصدار التراخيص للأفراد، مضيفا إلى أنه ستكون هنالك مرحلة مستقبلية لتطويره ولجعله أكثر شفافية.
ولفت إلى أن الحملات التوعوية للحد من الاحتيال المالي والإعلانات المضللة لا تكفي، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على تشريع أنظمة قوية للحد منها وإيقافها. وفق “أخبار 24”.