مهنئا بيوم التأسيس.. أمير الكويت: أعرب عن بالغ الاعتزاز برسوخ العلاقات الأخوية مع المملكة

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة يوم التأسيس للمملكة.
وأعرب الشيخ نواف عن بالغ اعتزازه برسوخ العلاقات الأخوية التي تجمع الأسرتين الكريمتين وديمومتها وعن الثناء على الأواصر الوثقى التي تجمع الكويت والمملكة.
وأشاد بما حققته المملكة من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف الميادين والمجالات وبصورة عززت من مكانتها المرموقة لدى المجتمع الدولي، سائلا المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للبلد الشقيق وشعبه الكريم المزيد من الرقي والازدهار.
كما أرسل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة مماثلة، أشاد فيها بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها المملكة، داعيا الله أن يديم الصحة والعافية على خادم الحرمين وأن يحقق للمملكة كل التقدم والازدهار.
وفق “أخبار 24”.