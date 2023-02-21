وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الثلاثاء)، برنامج تعاون مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات والمعرفة والخبرة الميدانية، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل دعم المشتريات المستدام؛ كإتاحة مكتب الأمم المتحدة منصة مشتريات التجارة الإلكترونية التابعة له للاستفادة منها.
وتشمل أهداف البرنامج تقديم خدمات استشارية في مجال المشتريات لدعم مواجهة التحديات الرئيسية في هذا المجال وجعلها أكثر كفاءة، وإيحاد حلول وأدوات خاصة مثل أداة تقييم كفاءة المشتريات لتلبية الاحتياجات.
كما يهدف البرنامج إلى دعم البنية التحتية المستدام وإيجاد حلول مبتكرة ومواجهة التحديات الرئيسية والمساعدة على تحقيق الأهداف، إضافة لتقديم حلول مبتكرة قائمة على الطبيعة والبنية التحتية الخضراء لدعم تقديم الخدمات الحيوية وحماية المجتمعات من تغير المناخ، فضلاً عن تحسين الخدمات المقدمة في عدة مجالات منها الرعاية الصحية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي.
ومن المقرر أن يُقدم مكتب الأمم المتحدة خدمات استشارية لإدارة المشروع، لتعزيز القدرة على إدارة المبادرات الخاصة للمركز بما في ذلك تقييم ممارسات إدارة المشاريع في الكيانات، وإنشاء وحدات إدارة المشروع، وتنمية القدرات.
يذكر أن الاتفاقية تم توقيعها اليوم (الثلاثاء)، على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث المنعقد بالرياض.
وفق “أخبار 24”.