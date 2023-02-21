تعاون ثلاثي لتعزيز استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه

وقع برنامج استدامة الطلب على البترول، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم مع كل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، وشركة المياه الوطنية؛ بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الأطراف الثلاثة لتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه.
وتشمل جوانب التعاون بين هذه الجهات عدة مجالات منها تعزيز استخدام التطبيقات القائمة على المواد البوليمرية في قطاع المياه، ودعم الأبحاث والتطوير في التطبيقات القائمة على هذه المواد.
وسيساعد هذا التعاون على تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة مشاركة المواصفات القياسية للمواد الخام المستخدمة في صناعة الأنابيب البوليمرية وآخر التقنيات المتعلقة بها، ومشاركة التحديات في تفعيل استخدام التطبيقات البوليمرية والتعاون في تبني الحلول التقنية .
كما سيثمر التعاون في تعزيز استخدام المواد البوليمرية في جميع شبكات المياه، وتنسيق التواصل بين الاستشاريين والمصنعين المحليين للأنابيب للارتقاء بالمواصفات والحلول الفنية وتوسعة نطاق تجربة حلول الأنابيب المطورة لشبكات المياه.
وسيعمل البرنامج على التنسيق مع المصنّعين والمستهلكين لنشر الوعي والإسهام في تطوير وتوطين القدرات المحلية في مجال سلسلة القيمة، والتحفيز على استخدام التطبيقات القائمة على المواد البوليمرية لمشاركة الخبرات وتقديم الدعم الفني، واستكشاف تجارب الدول الأخرى في استخدام المنتجات البوليمرية في شبكات المياه ونقل التجارب الناجحة للمملكة.
وفق “أخبار 24”.