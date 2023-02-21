أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، ارتفاع معدل التعافي وانخفاض الحالات الحرجة والوفيـات والإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 66 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 8 حالات عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 829041 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاََ، إذ سجلت 50 حالة، بارتفاع قدره حالة واحدة عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 816380 حالة.
وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض الحالات الحرجة، بتسجيل خروج حالتين من العناية المركزة، لينخفض بذلك إجمالي الحالات الحرجة إلى 37 حالة.
ونوهت بانخفاض معدل الوفـيات، حيث سجلت حالة وفـاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفـيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9606 حالات وفـاة.
وفق “أخبار 24”.