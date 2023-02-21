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جديد المحليات > المفتي: يوم التأسيس مناسبة وطنية تدعو للافتخار بجذورنا
21/02/2023   6:20 م

المفتي: يوم التأسيس مناسبة وطنية تدعو للافتخار بجذورنا

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أكد مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارات البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ، أن يوم التأسيس يعد مناسبة وطنية تدعو للتذكير لما من الله به علي الجزيرة العربية من استقرار وقوة وتمكين.

وأضاف أن بزوغ فجر الدولة، التي تم تأسيسها قبل 3 قرون، طوى حقبة من الشتات والفرقة، مشيرًا إلى أن الاحتفال بيوم التأسيس يعد مناسبة للاعتزاز بالجذور الراسخة.

وأشار إلى جهود القيادة في تطوير الوطن وتعزيز مكانته في شتى المجالات أبرزها النهضة التنموية بكل جوانب الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن خلال تأدية المناسك، والمبادرات الإنسانية المقدمة محليًا وإقليميًا ودوليًا، داعيًا المواطنين للالتفات حول القيادة، واستشعار هذه النعم.وفق “أخبار 24”.

وحث المواطنين على إعلاء شأن الوطن بشتى مناحي الحياة، والمشاركة الفعالة في البناء والتنمية، والمحافظة على اللحمة الوطنية، متمنيًا دوام عز البلاد ورفعتها.

المفتي: يوم التأسيس مناسبة وطنية تدعو للافتخار بجذورنا

جديد المحليات
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