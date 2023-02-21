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رياضة > “ملكية العلا” تنظم كأس الهجن بجوائز 80 مليون ريال
21/02/2023   6:20 م

“ملكية العلا” تنظم كأس الهجن بجوائز 80 مليون ريال

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تنظم الهيئة الملكية للعلا ” كأس العلا للهجن” خلال الفترة من 14 -17 مارس المقبل بجوائز تبلغ أكثر من 80 مليون ريال؛ وذلك برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.

وتضم كأس العلا 16 شوطاً بواقع 6 أشواط مخصّصة لسباقات الماراثون، و10 لسباقات النخبة، كما ستتضمن عدداً من الفعاليات المتنوعّة وعروضاً فنية وموسيقية وثقافية، إلى جانب سوق تراثي ومعارض فنيّة وحرفية تظهر الثقافة العريقة للهجن.

وتهدف الكأس إلى تطوير رياضة الهجن كعنوان لإرث المملكة وثقافتها، وإبرازاً لأصالة العلا وبيئتها الطبيعية الثقافية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عمرو المدني، أنهم يهدفون لتقديم حدث استثنائي يظهر تاريخ وتراث المملكة، ويسلّط الضوء على العلا وبيئتها الطبيعية والثقافية وإرثها البشري العريق.

"ملكية العلا" تنظم كأس الهجن بجوائز 80 مليون ريال

"ملكية العلا" تنظم كأس الهجن بجوائز 80 مليون ريال

وفق “أخبار 24”.

“ملكية العلا” تنظم كأس الهجن بجوائز 80 مليون ريال

رياضة
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