“مواصلات جدة” تُعلن ربط الصالة الشمالية بمسار خدمة النقل السريع من وإلى مطار الملك عبدالعزيز

أعلنت شركة مواصلات جدة زيادة مسار خدمة النقل السريع من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، عبر ربط الصالة رقم 1 بالصالة الشمالية، وذلك بالتعاون مع شركة مطارات جدة والشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو”.
ويبلغ إجمالي طول مسار النقل السريع من محطة الكورنيش “البلد” حتى الصالة الشمالية بالمطار (ذهاب وعودة) 104 كيلومترات، فيما يستغرق زمن الرحلة الدائرية 210 دقائق.
ويشمل المسار بالإضافة إلى محطتي المطار ومحطة سابتكو في البلد 3 محطات توقف، الأولى بالقرب من فلامنجو مول والثانية بالقرب من الأندلس مول والثالثة على طريق المدينة النازل بحي البغدادية 7 .
وتعمل خدمة النقل السريع بالحافلات داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع، وربطها بمركز المدينة، وذلك في إطار توفير أفضل خدمات النقل لخدمة جميع شرائح المجتمع بمبلغ رمزي لا يتجاوز 20 ريالاً، وإتاحة خيارات متنوعة للمسافرين للتنقل من المطار وإليه. وفق “أخبار 24”.