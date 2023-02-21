“الوزراء”: نعتز بجذورنا الممتدة لـ”ثلاث قرون”.. ونتطلع لمستقبل مشرق بالنماء والتقدم

أعرب مجلس الوزراء عن اعتزازه بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي يوافق هذا العام يوم غدٍ الأربعاء.
وأكد المجلس، خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، اعتزازه بالجذور الراسخة للمملكة الممتدة لثلاثة قرون، وما أرسته من الاستقرار وتحقيق العدل وتلاحم مواطنيها والصمود أمام التحديات، والتطلع لمستقبل مشرق بالنماء والتقدم، وتعزيز الريادة بين أمم وشعوب العالم في شتى مناحي الحياة.
وشهدت الجلسة، التي عقدت في قصر عرقة في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صدور موافقة المجلس على إطار عمل منح حوافز توطين السلع والخدمات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للتوطين، ومصفوفة إجراءات اعتماد تلك الحوافز.
ووافق المجلس أيضا على تنظيم مكتب الشؤون القانونية الدولية، في حين أشاد بتحقيق المملكة المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2022 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ ما يلزم حيالها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جنوب أفريقيا للتعاون الفني بالمجالات الزراعية والثروة السمكية والاستزراع المائي.
ثانياً : تفويض وزير المالية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة ووزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وصندوق النقد الدولي في شأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة ودعم الصندوق في مجال تنمية القدرات.
رابعاً : الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة الاتصالات والمعلومات في سنغافورة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية.
خامساً : الموافقة على اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة بين المملكة وبلغاريا، وتفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البلغاري بشأن الاتفاق المشار إليه، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال ما يلزم.
سادساً : الموافقة على الترتيبات الفنية في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة ووزير النقل المندوب لدى وزير التحول البيئي والتماسك الإقليمي لجمهورية فرنسا المديرية العامة للطيران المدني.
سابعاً : الموافقة على اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة والاتحاد الدولي للاتصالات.
ثامناً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة ووزارة التنمية الابتكارية في أوزبكستان.
تاسعاً : تفويض معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة والأرشيف الوطني في إندونيسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وفق “أخبار 24”.
عاشراً : تعديل المادة الخامسة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17 / 4 / 1430هـ المتعلقة بتشكيل اللجنة.
حادي عشر : الموافقة على تنظيم مكتب الشؤون القانونية الدولية.
ثاني عشر : الموافقة على إطار عمل منح حوافز توطين السلع والخدمات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للتوطين، ومصفوفة إجراءات اعتماد تلك الحوافز.
ثالث عشر : اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة العامة للأوقاف عن أعوام مالية سابقة.