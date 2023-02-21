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جديد المحليات > تحت شعار “للغد نستعد”.. الرياض تستضيف معرض الدفاع العالمي في فبراير 2024
21/02/2023   6:18 م

تحت شعار “للغد نستعد”.. الرياض تستضيف معرض الدفاع العالمي في فبراير 2024

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تستضيف الرياض النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي وذلك في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024، تحت شعار للغد “نستعد”، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمعرض السيد أندرو بيرسي أن النسخة الثانية تقام بمساحة أكبر بعد إضافة قاعة عرض ثالثة تلبي الطلب المتزايد على المشاركة، كما ينظم الحدث على مدار خمسة أيام بحضور دولي.

وأشار إلى أن المزايا الجديدة تتماشى مع شعار المعرض “للغد نستعد” عبر تناولها لمواضيع مهمة في مستقبل الفضاء وتقنياته في مجالات الدفاع والأمن، بالإضافة إلى فتح الباب لكافة الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار في السوق السعودي.

ويضم المعرض مدرجاً وبرج مراقبة لاستقبال المعدات العسكرية والأمنية المشاركة في مساحات العرض، فضلاً عن العديد من العروض الحية والثابتة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن معرض الدفاع العالمي 2022 حقق خلال نسخته الأولى أرقاماً مميزة لحدث ينظم لأول مرة، حيث تم توقيع عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة 29.7 مليار ريال سعودي، وشهد المعرض مشاركة 600 جهة عارضة وأكثر من 65 ألف زائر، وحضور 100 وفد رسمي دولي، ويتوقع تزايد هذه الأرقام خلال النسخة الثانية 2024.

تحت شعار “للغد نستعد”.. الرياض تستضيف معرض الدفاع العالمي في فبراير 2024

جديد المحليات
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