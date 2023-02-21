نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشاريع ضاحية الفرسان.. وطرح الثانية قريباً
21/02/2023   11:05 م

اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشاريع ضاحية الفرسان.. وطرح الثانية قريباً

+ = -
560

أكدت الشركة الوطنية للإسكان، اليوم (الثلاثاء)، اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشاريع ضاحية الفرسان، والتي تم تدشينها الأسبوع الماضي.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم طرح مرحلة ثانية من الحجز بمشاريع الضاحية؛ وذلك بعد اكتمال المرحلة الأولى.

وتعد ضاحية فرسان أكبر الضواحي السكنية في المملكة؛ إذ تأتي على مساحة تتجاوز أكثر من 35 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، تتسع لأكثر من250 ألف نسمة.

وفق “أخبار 24”.

اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشاريع ضاحية الفرسان.. وطرح الثانية قريباً

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885251347.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.