اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشاريع ضاحية الفرسان.. وطرح الثانية قريباً

أكدت الشركة الوطنية للإسكان، اليوم (الثلاثاء)، اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشاريع ضاحية الفرسان، والتي تم تدشينها الأسبوع الماضي.
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم طرح مرحلة ثانية من الحجز بمشاريع الضاحية؛ وذلك بعد اكتمال المرحلة الأولى.
وتعد ضاحية فرسان أكبر الضواحي السكنية في المملكة؛ إذ تأتي على مساحة تتجاوز أكثر من 35 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، تتسع لأكثر من250 ألف نسمة.
شكراً لثقتكم..
تم اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشاريع #ضاحية_الفرسان، وترقبوا المرحلة الثانية قريباً.
— NHC الوطنية للإسكان (@SaudiNHC) February 21, 2023
وفق “أخبار 24”.