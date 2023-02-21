مع ظواهر متطرفة.. “الأرصاد” يحذر من أمطار ربيعية أعلى من معدلاتها

حذر المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار ربيعية أعلى من معدلاتها على معظم مناطق المملكة، بينما ترتفع نسبة التوقعات على مناطق: (جازان، عسير، الباحة) ومرتفعات: مكة المكرمة، وحائل، والقصيم.
وتوقع المركز أن يشهد شهر مارس أمطاراً غزيرة أعلى من معدلاتها، مع احتمالية وجود ظواهر متطرفة مثل الأمطار شديدة الغزارة، مشيراً إلى أن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى الصادرة من المركز.
وتنبأ المركز بارتفاع درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي خلال موسم الربيع على كافة مناطق المملكة حيث تصل إلى درجة واحدة على (الرياض، المدينة المنورة، الشرقية، حائل، القصيم، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، نجران)، بينما تزيد على معدلها الطبيعي بنصف درجة على مناطق: (مكة، الباحة، عسير).
كما توقع أن يشهد شهر مارس ارتفاع درجة الحرارة عن معدلها الطبيعي على كافة أنحاء المملكة تصل إلى نصف درجة على مناطق شمال المملكة، بينما تكون أعلى من المعدل درجة واحدة على باقي المناطق، وارتفاع طفيف على (عسير، الباحة، جازان). وفق “أخبار 24”.
ويشهد شهر إبريل ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة باستثناء مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان).