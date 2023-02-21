نقاط البيع تسجل عمليات بقيمة 10 مليارات ريال في أسبوع

أكد البنك المركزي السعودي “ساما”، اليوم (الثلاثاء)، أن سكان المملكة أنفقوا ما يزيد على 10.3 مليار ريال؛ وذلك خلال الإنفاق الاستهلاكي عبر نقاط البيع، خلال أسبوع (12 – 18 فبراير).
وشهدت هذه الفترة أكثر من 152.1 مليون عملية؛ إذ أنفق المستهلكون 1.5 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، و1.6 مليار ريال على أوجه إنفاق أخرى، و1.5 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، ومليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، 689.6 مليون ريال على الملابس والأحذية.
وأنفق المستهلكون 700.3 مليون ريال على الصحة، و674.1 مليون ريال على محطات الوقود، و589.5 مليون ريال على النقل، و297 مليون ريال على الأثاث، و359 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و255.3 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و226.5 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و116 مليون ريال على التعليم، و82.4 مليون ريال على الاتصالات، و101.5 مليون ريال على المنافع العامة. وفق “أخبار 24”.