استبدال مداخن الهواء الخارجية بـ”أجهزة كهربائية” في مطاعم مكة

تعتزم وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة؛ منح أصحاب المطاعم والمطابخ مهلة محددة لاستبدال مداخن الهواء الخارجية بأجهزة منقيات الهواء الكهربائية، قبل الإلزام الفعلي بها.
وأكد وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي أن الأمانة تسعى إلى القضاء على ظاهرة التشوه البصري لهذه المداخن التي لا تحقق الغاية المطلوبة منها في تقليل انبعاثات الدخان والروائح الصادرة عن المطاعم والمطابخ في العاصمة المقدسة.
وكان المهندس الزايدي، بحث مع مؤسسات وشركات تصنيع وتوريد أجهزة منقيات الهواء الكهربائية، إضافة فلاتر كربونية ذات كفاءة عالية للتخلص من الروائح وانبعاث الدخان تتناسب مع مساحة المنشأة وحجم العمل ونوعية النشاط بما يحقق الاستغناء عن مداخن الهواء الممتدة على واجهات المباني. وفق “أخبار 24”.