وكيل “البليهي” يوضح حقيقة بصق اللاعب على المنتمين لشباب الأهلي دبي

كشف رفيع الشهراني، وكيل لاعب الهلال علي البليهي، حقيقة ما يتردد على بصق موكله على بعض المنتمين لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.
وغردّ وكيل البليهي، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: “من باب (التنويه) كثر الكلام والتعليق من كثير من الإخوان خاصة المنتمين لنادي أهلي دبي بخصوص موكلي علي البليهي بأنه بصق وتلفظ عليهم، اللاعب يقسم ويحلف بالاستحالة بأنه لم يقم بهذا العمل والموضوع أنهم كانوا يشتمون بقولهم بليهي يابكاية؛ فأشار بيده أهدو شوي فقامو بشتمه ورمي العلب عليه”. وفق “أخبار 24”.
وفاز الهلال بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره شباب الأهلي دبي ضمن منافسات دور 16 من دوري أبطال آسيا.
من باب( التنويه)كثر الكلام والتعليق من كثير من الأخوان خصوصاً المنتمين لنادي اهلي دبي بخصوص موكلي علي البليهي بأنه بصق وتلفظ عليهم اللاعب يقسم ويحلف بالإستحالة بأنه لم يقم بهذا العمل والموضوع انهم كانو يشتمون بقولهم بليهي يابكاية فأشار بيده اهدو شوي فقامو بشتمه ورمي العلب عليه،، pic.twitter.com/HOZoGrmfln
— رفيع الشهراني (@raffee5696) February 21, 2023