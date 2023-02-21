رسميًا.. الاتحاد يُجدد تعاقده مع إيغور كورنادو (فيديو وصور)

أعلن نادي الاتحاد، تجديد مجلس إدارته برئاسة أنمار الحائلي عقد اللاعب إيغور كورنادو لمدة موسمين.
وأشار نادي الاتحاد، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الثلاثاء)، إلى أن مراسم تجديد التعاقد تمت اليوم في مقر النادي بين نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي واللاعب.
وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة، حرص المجلس على استمرار نجوم الفريق، وتعزيز صفوفه بشكل مستمر ليحافظ على وضعه في قمة المنافسة وتحقيق البطولات دائمًا، متمنيًا للاعب وزملائه التوفيق في إسعاد الجماهير. وفق “أخبار 24”.
الجوهرة مستمر مع النمور 💎 pic.twitter.com/nu1C1noOsH
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 21, 2023