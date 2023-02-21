الهلال يعلن عن طرح تذاكر مباراته أمام فولاد الإيراني في أبطال آسيا

أعلن نادي الهلال عن طرح تذاكر مواجهته أمام فولاد الإيراني في إطار منافسات الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.
وقال الحساب الرسمي للقوة الزرقاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ساند “وصيف العالم” في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا أمام فولاد الإيراني”.
أقيمت قرعة دور الثمانية لمنطقة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، في الدوحة.
وأسفرت نتائج القرعة عن مواجهة ستقام بين الهلال وفولاد خوزستان الإيراني، بعد غد (الخميس)، على ملعب استاد الجنوب بقطر في تمام الساعة 9 مساءً. وفق “أخبار 24”.
كما ستقام في اليوم ذاته مباراة بين الشباب والدحيل القطري على ملعب الثمامة في الدوحة في تمام الساعة 6 مساءً.
يشار إلى أن نهائي دوري أبطال آسيا 2022 يقام من مباراتي ذهاب وإياب يومي 29 إبريل و6 مايو 2023.
🎫 ساند “وصيف العالم” في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا أمام فولاذ الإيراني 😍💙
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— القوة الزرقاء (@fans_of_alhilal) February 21, 2023