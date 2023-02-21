النصر يعلن إصابة بيتي مارتينيز بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي النصر، مساء الثلاثاء، رسميا، إصابة لاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز بقطع في الرباط الأمامي للركبة اليسرى.
وقال النادي في بيان عبر حسابه الرسمي: “أوضحت الفحوص الطبية إصابة نجم النصر بيتي مارتينيز بقطع في الرباط المتصالب الأمامي للركبة اليسرى، أمنياتنا له بالشفاء والعودة أقوى بإذن الله”.
وشارك اللاعب صاحب الـ 29 عامًا مع النصر خلال الموسم الجاري في 9 مباريات؛ حيث لم يُسجل أو يصنع خلال 503 دقائق لعب. وفق “أخبار 24”.
ويحل النصر ضيفا على نظيره ضمك، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر ببطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن السعودي”.
ويتصدر النصر ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن الاتحاد والشباب الذين يملكون الرصيد النقطي ذاته.