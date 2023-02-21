وزارة الرياضة توقع مذكرة تفاهم مع “نزاهة” واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية

وقعت وزارة الرياضة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير، مذكرة تفاهم ثلاثية مشتركة لتعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في العديد من المجالات.
وجاء ذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” مازن بن إبراهيم الكهموس.
ومثّل وزارة الرياضة في مراسم التوقيع عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب، وعن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” أحمد بن ناصر الزيد وكيل الهيئة لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، فيما مثّل اللجنة الأولمبية والبارالمبية عبدالعزيز بن أحمد باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام. وفق “أخبار 24”.
وتهدف المذكرة إلى تنفيذ مبادرات تعزز الوعي حيال النزاهة والشفافية في القطاع الرياضي، والتوعية في مجالات الأنشطة الشبابية والمنافسات والفعاليات الرياضية في الألعاب المختلفة، إضافة إلى مناقشة التدابير التي يجب اتخاذها لتعزيز النزاهة في مجالات الرياضة وما يكفل الشفافية والحد من الممارسات غير المشروعة، إلى جانب التنسيق المشترك بين الأطراف الثلاثة لوضع مبادئ ومعايير؛ لتفادي وقوع أي نوع من أنواع ممارسات الفساد في القطاع الرياضي، والعمل على تبادل الدراسات الخاصة في ممارسة أي شكل من أشكال الفساد المالي والإداري في المجال الرياضي وسبل الوقاية منها.