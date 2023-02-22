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جديد المحليات > طقس اليوم.. غبار وأتربة مع رؤية غير واضحة في عدة مناطق مع درجات حرارة معتدلة
22/02/2023   7:09 ص

طقس اليوم.. غبار وأتربة مع رؤية غير واضحة في عدة مناطق مع درجات حرارة معتدلة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد لمنطقة تبوك.

وأضاف أن الرؤية الأفقية ستتأثر بالعوالق الترابية والأتربة المثارة، وذلك على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (33 درجة بمكة المكرمة، و31 درجة بالمدينة المنورة، و29 درجة بالرياض، و27 درجة بالدمام، و32 درجة بجدة، و23 درجة في أبها).

طقس اليوم.. غبار وأتربة مع رؤية غير واضحة في عدة مناطق مع درجات حرارة معتدلة

جديد المحليات
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