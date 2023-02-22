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جديد المحليات > “معلقاتنا امتداد أمجاد”.. عمل فني مبتكر يروي تاريخ الدولة السعودية بـ10 قصائد
22/02/2023   7:09 ص

“معلقاتنا امتداد أمجاد”.. عمل فني مبتكر يروي تاريخ الدولة السعودية بـ10 قصائد

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يترقب عشاق الفن والثقافة والمسرح بشغف كبير المسرحية الغنائية “معلقاتنا امتداد أمجاد” التي سيتم عرضها على مسرح جامعة الأميرة نورة اعتباراً من يوم غد (الأربعاء) الذي يوافق ذكري يوم التأسيس وتستمر لمدة 4 أيام.

فكرة المسرحية جاءت مبتكرة وملهمة لتكريس إرث وحضارة المملكة الضاربة في عمق التاريخ، وربطه بحاضرها ومستقبلها، فيما تروي أي معلقة منها عن حقبة من العهد السعودي.

معلقات سعودية

“معلقاتنا امتداد أمجاد” ستكون عبارة عن 10 معلقات كتبها عشرة شعراء سعوديين وتم تحويلها إلى مسرحية شعرية، حيث جاءت على غرار المعلقات العشر التي تعد أشهر ما كتب العرب في الشعر كونها تشكل نموذجاً لأبهى صور الشعر وأعذبه وأجمله.

عمل جماعي

تميزت المسرحية بأنها عمل جماعي تبلورت فيها أفكار عدد من المبدعين في مجال الثقافة والفنون، والذين قدموا عصارة خبراتهم من أجل أن تكون علامة فارقة في تاريخ العمل المسرحي، وتشكل نقلة نوعية جديدة، حيث يعد الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد عراب الفكرة والمشروع، بينما يمثل الأمير أحمد بن سلطان المعروف فنياً بـ”سهم” ساعده الأيمن في تحويل الفكرة إلى أرض الواقع.

أسماء أخرى شاركت في العمل أبرزها الشاعر فهد عافت من خلال توليه جميع الحوارات الشعرية التي تسبق المعلقات العشر التي تمت كتابتها، فيما يتولى إخراج العمل المخرج عامر الحمود الذي تولى إخراج أول موسمين من المسلسل الشهير طاش ما طاش، كما شارك فيه عدد من الوجوه الشابة مثل عايض وزينة عماد، وإلهام علي، وأميمة طالب.

بداية الفكرة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد كشف بأن الفكرة تولدت لديه قبل عامين واستنبطها من المعلقات العشرة بمجاراتها بقصائد تتحدث عن 10 مراحل من الدولة السعودية، وراهن على نجاحها باعتبارها فكرة غير مسبوقة في المملكة إلى جانب حصولها على دعم كبير من وزارة الثقافة وبقية الجهات المعنية بالعمل الثقافي والفني.

عمل مختلف

الأمير أحمد بن سلطان كشف بأن العمل قدم برؤية متطورة، وراهن كذلك بأنه سيسر الجمهور باعتباره جديداً وغير متعارف عليه.

الملحن المعروف بـ”سهم” عدّ أن مجاراة المعلقات الشعرية كون أصحابها من الجزيرة العربية، ومن الفخر أن يسيروا على نهجهم، مؤكداً بأنه سيعكس نهضة المملكة في جميع المجالات.

"معلقاتنا امتداد أمجاد".. عمل فني مبتكر يروي تاريخ الدولة السعودية بـ10 معلقات

وفق “أخبار 24”.

“معلقاتنا امتداد أمجاد”.. عمل فني مبتكر يروي تاريخ الدولة السعودية بـ10 قصائد

جديد المحليات
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