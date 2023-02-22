“وقاية” توضح اشتراطات تدفئة وتهوية المساكن الجماعية والفردية للعاملين

حددت هيئة الصحة العامة “وقاية”، الاشتراطات التي يلتزم بها صاحب العمل لتدفئة وتهوية المساكن الجماعية ومساكن الأفراد التي يوفرها للعاملين.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام صاحب العمل بتوفير وسائل التدفئة الآمنة للعاملين المقيمين داخل السكن دون تكليفهم أي نفقات إضافية، على أن تعتمد هذه الوسائل على مصادر الطاقة المنفصلة مثل التدفئة المركزية ومكيفات الهواء، مع تجنب الوسائل التي تعتمد مباشرة على الطاقة مثل مدافئ الكيروسين أو الغاز.
وفيما يخص التهوية، أكدت “وقاية” ضرورة تزويد الوحدة السكنية بجميع مرافقها وأجزائها بوسائل تهوية جيدة، وأن يكون جزء من هذه الوسائل طبيعياً، لافتةً إلى أن التهوية الجيدة تقلل من احتمالية نمو الفطريات والميكروبات، فضلاً عن التقليل من الروائح غير المرغوب بها داخل مساكن العاملين.
وفق “أخبار 24”.