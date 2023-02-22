“أمانة الرياض” توضح تفاصيل المرحلة الأولى من مخطط المواقف العامة للمركبات

أبرزت أمانة منطقة الرياض، تفاصيل المرحلة الأولى من المخطط العام للمواقف العامة للمركبات “مواقف الرياض”، والتي تشمل ثلاث مجموعات موزعة على 10 مناطق.
وأوضحت الأمانة أن المجموعة الأولى تشمل حي المروج وحي الملك فهد وحي الورود (شرق طريق الملك فهد)، وحي السليمانية وحي العليا (شمال شارع التحلية)، وحي السليمانية وحي العليا (جنوب شارع التحلية).
وأضافت أن المجموعة الثانية تشمل حي الرحمانية (بين شارع التخصصي وطريق الملك فهد)، وحي العليا وحي المعذر الشمالي (غرب طريق الملك فهد).
ولفتت إلى أن المجموعة الثالثة (الجنوبية – وسط الرياض) تشمل حي الناصرية وحي النموذجية، إلى جانب حي المربع وحي الأمل (البطحاء).
وفق “أخبار 24”.