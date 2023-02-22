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جديد المحليات > تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج 279 مجندة بمعهد الجوازات (فيديو وصور)
22/02/2023   7:09 ص

تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج 279 مجندة بمعهد الجوازات (فيديو وصور)

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قدّمت خريجات دورة الفرد الأساسي الخامسة للكادر النسائي بمعهد الجوازات عرضاً عسكرياً شهده مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى؛ وذلك بمناسبة تخريج 279 فرداً من الطالبات بالمعهد.

واشتمل العرض العسكري للخريجات على الفرضيات والمهارات العسكرية؛ حيث استعرضن مهاراتهن في ميادين العمل الأمني أمام الحضور، بعد تلقيهن المهارات الميدانية والعلوم الأمنية. وفق “أخبار 24”.

ونقل الفريق اليحيى تهنئة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز للخريجات (راعي الحفل)، مؤكدًا أهمية استشعار المسؤولية، وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن.

خريجات معهد الجوازات

مدير عام معهد الجوازات

خريجات معهد الجوازات

خريجات معهد الجوازات

تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج 279 مجندة بمعهد الجوازات (فيديو وصور)

جديد المحليات
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