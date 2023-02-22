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جديد المحليات > اتفاقية لزيادة نسبة التوطين في قطاع الغذاء بين “الصناعات الغذائية” و”لحاء”
22/02/2023   7:09 ص

اتفاقية لزيادة نسبة التوطين في قطاع الغذاء بين “الصناعات الغذائية” و”لحاء”

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وقّع معهد الصناعات الغذائية ومجموعة “لحاء” اتفاقيةً مشتركةً لزيادة نسبة التوطين في قطاع الغذاء، وتوظيف كوادر وطنية بتخصصات مهنية تحتاجها المجموعة.

وأوضح المدير التنفيذي للمعهد إبراهيم العقيلي، أن الاتفاقية مع “لحاء” تمتلك 6 شركات عاملة بقطاع الغذاء، ستسهم في توطين صناعة الغذاء وضخ كوادر شبابية سعودية في سوق العمل؛ مما يحقِّق الأمن الغذائي.

وأكد العقيلي أن المعهد يسعى باستمرار إلى توسيع دائرة الشراكات لتعزيز صناعة الغذاء، وتطوير الكادر السعودي في المجال، بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والقطاع الخاص. وفق “أخبار 24”.

اتفاقية لزيادة نسبة التوطين في قطاع الغذاء بين “الصناعات الغذائية” و”لحاء”

جديد المحليات
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