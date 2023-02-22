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رياضة > بالصور.. ريال مدريد يقلب الطاولة على ليفربول ويفوز بخماسية
22/02/2023   7:09 ص

بالصور.. ريال مدريد يقلب الطاولة على ليفربول ويفوز بخماسية

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حوّل فريق ريال مدريد الإسباني تأخره بهدفين نظيفين أمام نظيره ليفربول الإنجليزي لفوز بخماسية خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم فريق ليفربول بعد مرور 4 دقائق من عمر الشوط الأول بهدف سجله لاعبه داروين نونيز قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول قبل أن يُسجل فينيسيوس جونيور الهدف الأول والثاني في الدقيقتين 21 و36 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وسجل ريال مدريد ثلاثية خلال الشوط الثاني عن طريق ميليتاو في الدقيقة 47 وكريم بنزيما في الدقيقتين 55 و67.

يُذكر أن مباراة الإياب بين ليفربول وريال مدريد ستُقام يوم 15 مارس المقبل.

ريال مدريد يقلب الطاولة على ليفربول ويفوز بخماسية

ريال مدريد يقلب الطاولة على ليفربول ويفوز بخماسية

ريال مدريد يقلب الطاولة على ليفربول ويفوز بخماسية

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. ريال مدريد يقلب الطاولة على ليفربول ويفوز بخماسية

رياضة
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