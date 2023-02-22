حقيقة عودة ميسي لبرشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة، لابورتا قد اجتمع مع والد المحترف الأرجنتيني بصفوف باريس سان جيرمان ليونيل ميسي الأسبوع الماضي.
وأشار برنامج “توت كوستا” على راديو كتالونيا إلى أن هناك مناقشة تمت بين الطرفين حول مستقبل ليونيل ميسي المحتمل عن عودته إلى برشلونة مجددًا، كما ناقشا التكريم الذي يزعم برشلونة تنفيذه، كما تم توضيح الجدل بشأن تصريحات ماتياس شقيق ميسي.
ويأتي هذا في الوقت الذي أشار فيه تقرير نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية، إلى عدم قبول ميسي عرض تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى الآن وعدم تحمسه لاتخاذ تلك الخطوة. وفق “أخبار 24”.