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رياضة > بالفيديو.. أول تعليق من كورنادو على تجديد تعاقده مع الاتحاد
22/02/2023   7:08 ص

بالفيديو.. أول تعليق من كورنادو على تجديد تعاقده مع الاتحاد

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أبدى المحترف البرازيلي بصفوف نادي الاتحاد، إيغور كورنادو، سعادته بتجديد تعاقده مع ناديه.

وقال كورنادو، خلال مقطع فيديو نشرته حسابات ناديه، الثلاثاء: “سعيد جدًا بتجديد عقدي مع الاتحاد، شكرًا لحبكم ودعمكم الرائع وآمل أن يكون المستقبل أفضل لنا جميعًا لنستمر ونفعل الأفضل”. وفق “أخبار 24”.

وأعلن نادي الاتحاد، في وقت سابق من الثلاثاء، تجديد مجلس إدارته برئاسة أنمار الحائلي عقد اللاعب إيغور كورنادو لمدة موسمين.

بالفيديو.. أول تعليق من كورنادو على تجديد تعاقده مع الاتحاد

رياضة
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