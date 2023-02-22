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رياضة > بالفيديو.. هل يحق للنصر تسجيل لاعب بديل لبيتي مارتينيز؟.. قانوني يُجيب
22/02/2023   7:08 ص

بالفيديو.. هل يحق للنصر تسجيل لاعب بديل لبيتي مارتينيز؟.. قانوني يُجيب

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كشف المحامي وخبير اللوائح أحمد الشيخي عن حالة واحدة يمكن لنادي النصر من خلالها تسجيل لاعب بديل للمحترف الأرجنتيني بيتي مارتينيز بعد إصابته بقطع في الرباط الأمامي للركبة اليسرى.

وقال الشيخي في تصريحات لقنوات SSC: “بشكل عام فإن تسجيل لاعب بديل للاعب آخر لأنه فقط مصاب هذا غير مسموح به وفقًا للوائح، بل العكس  يوجد على النادي التزامات مثل علاجه ودفع رواتبه بحسب نسبة شفائه”.

وأضاف الشيخي: “يستطيع النصر تسجيل لاعب بديل لبيتي مارتينيز فقط إذا وافق اللاعب على إنهاء عقده بالتراضي”.

وتابع القانوني حديثه، قائلاً: “ويجب أن يكون اللاعب البديل عاطلاً منذ 28 يناير أو قبل كاللاعب مثل الإسباني إيسك، أما اللاعبون العاطلون بعد 28 يناير مثل مارسيلو وسوزا فلا يمكن تسجيلهم”.

أعلن نادي النصر، مساء الثلاثاء، رسميًا، إصابة لاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز بقطع في الرباط الأمامي للركبة اليسرى. وفق “أخبار 24”.

وقال النادي في بيان عبر حسابه الرسمي: “أوضحت الفحوص الطبية إصابة نجم النصر بيتي مارتينيز بقطع في الرباط المتصالب الأمامي للركبة اليسرى، أمنياتنا له بالشفاء والعودة أقوى بإذن الله”.

وشارك اللاعب صاحب الـ 29 عامًا مع النصر خلال الموسم الجاري في 9 مباريات؛ حيث لم يُسجل أو يصنع خلال 503 دقائق لعب.

بالفيديو.. هل يحق للنصر تسجيل لاعب بديل لبيتي مارتينيز؟.. قانوني يُجيب

رياضة
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