“البنيان”: التعليم بالمملكة تجاوز كافة العقبات وأصبح نموذجًا عالميًا

أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن المملكة استطاعت تجاوز كافة العقبات التي واجهت قطاع التعليم على مدى سنوات طويلة، حتى أصبح نموذجًا عالميًا في التطور النوعي على جميع المستويات، وذلك بفضل ما تقدمه القيادة من دعم في هذا القطاع.
وأضاف البنيان، خلال حديثه عن يوم التأسيس، أن الوزارة تواصل العمل على الاهتمام بمنظومة التعليم، والتطوير الشامل لبرامجها وخططها، وإستراتيجياتها المرتبطة بنواتج التعلّم، وكذلك تطوير المناهج والخطط الدراسية، بما يضمن مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتحديات المستقبل، وخفض نسبة الأمية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى جهود الوزارة في قطاع التعليم، والتي أسهمت في بناء منظومة إلكترونية متكاملة، وعززت تواجد جامعات المملكة على خارطة المنافسات العالمية، ووضعت البحث العلمي في الصدارة عربيًا.
وهنأ وزير التعليم القيادة بيوم التأسيس، مؤكدًا أن هذه المناسبة تؤكد عمق تاريخ الدولة، وتُذكّر بتضحيات الآباء والأجداد، وتجديد الولاء للوطن والقيادة.