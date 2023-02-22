سمو محافظ الخرج يستقبل معالي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه في ديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ معالي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي.
وفي بداية اللقاء رحّب سمو المحافظ بمعالي رئيس المؤسسة والوفد المرافق له،
واطلع سموه على أبرز ما حققته المؤسسة العامة للصناعات العسكرية من منجزات على صعيد توطين الصناعات العسكرية.
وأشاد سمو المحافظ بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة.
وفي ختام اللقاء سلم سمو المحافظ درع المحافظة لمعالي رئيس الموسسة.