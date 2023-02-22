سمو محافظ الخرج يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة يوم التأسيس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج التهنة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة يوم التأسيس.
وقال سموه:” نستذكر في هذه المناسبة جذور تأسيس الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون على يد الإمام محمد بن سعود، مروراً بالدولة السعودية الثانية، ووصولاً لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود باني نهضتها الحديثة ومن بعده أبناؤه الملوك – رحمهم الله – حتى أضحت المملكة في مصادف الدول المتقدمة.
وسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والنماء.