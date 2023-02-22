تحتفل المملكة اليوم (الأربعاء) بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى، وذلك تنفيذا للأمر الملكي الكريم القاضي بالاحتفال به في يوم 22 فبراير من كل عام.
وبدأت جذور تأسيس الدولة السعودية الأولى عندما انتقل عبيد بن ثعلبة، أحد زعماء “بني حنيفة” إلى اليمامة، حيث استقر مع أسرته وعشيرته على ضفاف وادي حنيفة، وأسس بنو حنيفة عددًا من مراكز الاستقرار التي امتدت على ضفاف الوادي وأصبح إقليم اليمامة تحت نفوذ “بني حنيفة”.
وأوضح مدير جامعة الحدود الشمالية سابقا، الدكتور سعيد آل عمر، في تصريحات لـ “أخبار 24” أن تأسيس جذور الدولة السعودية الأولى بدأ عندما هاجر “بنو حنيفة” الذين كانوا يسكنون في منطقة العارض في القرن الرابع الهجري واستقروا شرقها بالقرب من القطيف وأسسوا “الدرعية” في شرق الجزيرة العربية .
وأبان آل عمر أن “بني حنيفة” الذين أسسوا الدرعية بالقرب من القطيف ينتسبون إلى الدروع وهم من عشيرة الدروع ببني حنيفة، عادوا بعد ذلك لموطنهم الأصلي بوادي حنيفة وأقاموا الدرعية التي انطلقت منها الدولة السعودية الأولى. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه في منتصف القرن التاسع تواصل مانع بن ربيعة مع ابن عمه ابن درع راعي حجر اليمامة بالعارض وطلب منه القدوم لموطنه الأصلي في حجر اليمامة بالعارض ورحل مانع وقومه لموطنهم الأصلي بوادي حنيفة وجهز ابن عمه موقعين لهما يسمى الأول “قصيبة” والثاني “المليبد” وأقام مانع بلدة جديدة على طرف وادي حنيفة وسماها الدرعية تأسيا ببلدته القديمة في شرق الجزيرة العربية سنة 850 منتصف القرن التاسع الهجري تقريبا .
وقال آل عمر إن مانع بن ربيعة وأبناءه من بعده توارثوا الحكم حتى سنة 1727 وهو عهد الإمام محمد بن سعود الذي وصل للحكم وهو من أنشأ الدولة السعودية الأولى وانتقلت الدرعية من مرحلة المدينة أو القرية إلى بداية الدولة، مشيراً إلى أنه استمر إلى أن قدم الإمام محمد بن عبد الوهاب وتعهدا على نصرة الدين وانطلقت الدولة السعودية الأولى من مقرها بالدرعية.
#الدرعية الأولى.. أرض التأسيس وهجرة الأسلاف #يوم_التاسيس
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 22, 2023