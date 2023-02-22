بـ”العقال المقصب” و”الشيلة”.. “البوليفارد” تكتسي بالأزياء التراثية في يوم التأسيس

توافد العديد من المواطنين والمقيمين، على منطقة بوليفارد رياض سيتي، اليوم (الأربعاء)، مرتدين أزياءً تراثية، احتفالًا بيوم التأسيس.
وحرص المحتفلون على ارتداء أزياء وطنية، تعبر عن الموروث التقليدي السعودي الذي يمتد لأكثر من 3 قرون، حيث حضروا إلى المنطقة الترفيهية في وقت مبكر، واستمتعوا بالمقطوعات الموسيقية الوطنية، التي تعتز بمنجزاته ومقدراته.
وتصدرت مظاهر “العقال المقصب” المشهد العام في المنطقة؛ لما يحمله من موروث مرتبط بالزي الوطني السعودي، ولما يمتاز به من ألوان وخيوط ذهبية وفضية تشكل جزءًا من الموروث التقليدي للسعوديين منذ البدايات، كما تواجدت العباءة النسائية المعروفة بـ “دفة الماهود”، وملحقاتها كالشيلة والبطولة والمخنق. وفق “أخبار 24”.
وأنارت شاشات سكوير بألوان العلم السعودي، كما عرضت منطقة البوليفارد مجموعة من القصص التي تروي البدايات وفترة التأسيس، وتحكي قصة البناء والتلاحم الذي تعيشه الدولة السعودية منذ انطلاقها قبل أكثر من 300 عام.
زوار #بوليفارد_رياض_سيتي بأزياء #يوم_التأسيس 🇸🇦 😍
#يوم_بدينا #تقويم_الرياض pic.twitter.com/XfUDzs2cPG
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) February 22, 2023