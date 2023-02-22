جدارية يوم التأسيس تزين نفق تقاطع طريقي العروبة والملك خالد في الرياض

نفذ مجموعة من الفنانين السعوديين جدارية عملاقة في مدينة الرياض، احتفالًا بيوم التأسيس.
وتضمنت الجدارية، التي رُسمت بأنامل سعودية في تقاطع طريقَي العروبة والملك خالد، العديد من الرموز الثقافية العاكسة لتاريخ الدولة وروحها، كما اشتملت على شعار “يوم بدينا” و”ثلاثة قرون من العزّ والفخر”.
وتحتفل المملكة، اليوم (الأربعاء)، بالذكرى الثانية للتأسيس، وذلك بعد صدور أمر ملكي في يناير من العام الماضي، يقضي بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام، يومًا لإحياء ذكرى تأسيس الدولة السعودية يحمل اسم “يوم التأسيس”. وفق “أخبار 24”.
لنضفي قيمة جمالية على بيئتنا العمرانية..
أنامل سعودية تنفذ جدارية #يوم_التأسيس في نفق تقاطع طريقي العروبة مع الملك خالد #يوم_بدينا.. pic.twitter.com/U2WzpBpOHA
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) February 22, 2023