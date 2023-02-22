المملكة تُدين اقتحام نابلس.. وتدعو العالم للاضطلاع بمسؤوليته

عبّرت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس الفلسطينية، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة آخرين.
وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي، من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته، لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.
وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي، وصادق مواساة المملكة، لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب فلسطين، وتمنت في ذات الوقت الشفاء العاجل للمصابين.
وكانت حصيلة الاقتحام على مدينة نابلس، قد ارتفعت إلى 10 قتلى، وبلغت أعداد المصابين 102 فلسطيني، وصفت جروح بعضهم بـ”الخطيرة”، بالإضافة إلى إصابة العشرات، بحالات اختناق، جراء إطلاق جنود الاحتلال لقنابل غازية مسيلة للدموع. وفق “أخبار 24”.
واستهدفت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، حارة الشيخ مسلّم على أطراف البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت منزلاً، وسط إطلاق نار كثيف.
وشيعت نابلس الليلة 10 من أبنائها ممن قضوا على يد جنود الاحتلال، في وقتٍ أعلنت فيه الفلسطينية في الضفة الغربية عزمها تنفيذ إضراب شامل يوم غد الخميس، حداداً على أرواح الضحايا.