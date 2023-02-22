بالفيديو.. رونالدو بالزي السعودي ويؤدي العرضة في احتفال النصر بيوم التأسيس

شارك المحترف البرتغالي بصفوف نادي النصر، كريستانو رونالدو، في احتفالات ناديه بذكرى يوم التأسيس اليوم الأربعاء.
وظهر اللاعب البرتغالي بالزي السعودي الوطني، وهو يؤدي العرضة السعودية ضمن الاحتفالات، رفقه زملائه اللاعبين، والمدير الفني رودي جارسيا.
وتحتفل المملكة (الأربعاء) بذكرى التأسيس الثانية، وذلك بعد أن صدر أمرٌ ملكي في 27 يناير 2022، يقضي بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام، يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم “يوم التأسيس”.
من جانبه، واصل فريق النصر، عصر الأربعاء، استعداداته لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم السبت المقبل، ضِمن منافسات الجولة الـ18 بدوري روشن السعودي. وفق “أخبار 24”.
ويدخل فريق النصر المباراة متصدرًا جدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري برصيد 40 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز السابع برصيد 22 نقطة.
بالزي السعودي وأداء العرضة.. #كريستيانو_رونالدو يحتفل مع النصر بـ #يوم_التأسيسhttps://t.co/6EAwjKK1wf pic.twitter.com/YO1iDJUaHf
— سبورت 24 (@sporty_24) February 22, 2023
ثلاثة قرون من الشمـوخ والمجـد 🇸🇦💚
هكذا احتفلنـا في نادي #النصر 🤩
بـ #يوم_التأسيس pic.twitter.com/5wrR2h70Wv
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 22, 2023