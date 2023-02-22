خادم الحرمين: عاصرنا على مدى 3 قرون مختلف التحديات وتجاوزنا جميع الأزمات

أبدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اعتزازه بذكرى يوم التأسيس، الذي يُعبر عن نحو ثلاثة قرون من قيام المملكة العربية السعودية، عام 1727م – 1139هـ.
وقال الملك سلمان في تغريدة على حسابه بمنصة تويتر: “عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات، وكان التلاحم والاستقرار هو الأساس الذي يجسد عراقة هذا الوطن أرضاً وإنساناً”.
وتحتفل المملكة (اليوم الأربعاء) بذكرى التأسيس الثانية، وذلك بعد أن صدر أمرٌ ملكي في 27 يناير 2022، يقضي بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام، يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم “يوم التأسيس”. وفق “أخبار 24”.