بمشاركة الهلال والشباب.. حقائق وأرقام حول ربع نهائي دوري أبطال آسيا

تشهد مباراتي الدوري ربع النهائي في منطقة الغرب ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022، إثارة ومنافسة قويتين من أجل مواصلة الاستمرار في البطولة.
ويطمح الهلال للفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة في السنوات الأخيرة، وفي المقابل ينتظر أن تشهد مباراة الدحيل القطري والشباب منافسة قوية من أجل الظفر بمقعد في قبل النهائي.
وللعلم ستكون هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين الدحيل والشباب في تاريخ دوري أبطال آسيا.
ويسجل نادي الشباب الظهور الرابع في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أعوام 2006 و2010 و2013، وينطبق ذات الأمر على الدحيل الذي كان بلغ هذه المرحلة من قبل أعوام 2013 و2015 و2018.
وتمكن نادي الشباب من المحافظة على نظافة شباكه في ست مباريات في هذه النسخة من دوري أبطال آسيا، وهو الرقم الأعلى بالتساوي مع أوراوا ريد دايموندز الياباني الذي بلغ النهائي، في حين كان كاوازاكي فرونتال الياباني صاحب الرقم الأدنى في التسديدات على مرماه بمجموع 14 تسديدة.
قام نادي الشباب بإشراك العدد الأكبر من اللاعبين خلال مباريات هذه النسخة من دوري أبطال آسيا، حيث شارك في مباريات الفريق 32 لاعباً، في حين كان الدحيل الأقل على هذا الصعيد في البطولة مع مشاركة 23 لاعباً في مبارياته.
يعتبر لاعب الدحيل ادميلسون جونيور أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالبطولة، بمجموع 12 هدف، حيث سجل 8 أهداف وصنع 4، وهو ثاني لاعب من الدحيل يحقق هذا الرقم في تاريخ البطولة بعد يوسف العربي الذي حقق هذا الأمر عام 2018.
ستكون هذه المباراة الثالثة التي تجمع بين الهلال وفولاد في تاريخ دوري أبطال آسيا، بعدما كانا تقابلا في دور المجموعات عام 2015، حيث تعادلا ذهاباً 0-0 ثم فاز الهلال في مباراة الرد بنتيجة 2-0.
بعد أن خسر نادي الهلال في أول ثلاث مباريات خاضها بالأدوار الإقصائية أمام أندية إيران، حيث أخفق خلالها في تسجيل أي هدف، تمكن الهلال من فرض تفوقه في آخر 7 مواجهات مع الأندية الإيرانية، حيث فاز في ست مباريات مقابل تعادل وحيد، وسجل في هذه المباريات 18 هدف مقابل دخول 4 أهداف في مرماه.
تمكن نادي الهلال من الفوز في آخر 7 مباريات على التوالي خاضها في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، وهو يتساوى في هذا الرقم القياسي مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي الذي حقق 7 انتصارات متتالية في نسختي 2012 و2018، وغوانغزهو ايفرغراند الصيني الذي فعل ذات الأمر في نسختي 2012 و2013، وإذا فاز الهلال في هذه المباراة فإنه سينفرد في الرقم القياسي بعدد الانتصارات المتتالية في الأدوار الإقصائية. وفق “أخبار 24”.
تمكن نادي الهلال من بلوغ الدور قبل النهائي في آخر خمس مشاركات له بالبطولة، وذلك أعوام 2014 و2015 و2017 و2019 و2021، وكانت آخر مرة يخفق فيها ببلوغ هذا الدور عام 2012 عندما خسر أمام أولسان هيونداي.