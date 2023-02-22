مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات والحالات الحرجة وارتفاع أعداد المتعافين

أظهرت بيانات وزارة الصحة حول أوضاع جائحة كورونا في المملكة، اليوم (الأربعاء)، انخفاضًا في أعداد الإصابات الجديدة المسجلة، وارتفاعًا في أعداد المتعافين خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وسجلت الوزارة 54 حالة إصابة بكورونا، بانخفاض 12 حالة عن الحالات المسجلة أمس (الثلاثاء)، ليصل إجمالي الحالات النشطة بالوقت الحالي إلى 3056 حالة، كما بلغ عدد المتعافين الجديد 52 شخصًا، بارتفاع قدره حالتان عن الأمس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 816432 حالة. وفق “أخبار 24”.
كما سجلت الوزارة حالة وفاة وحيدة نتيجة الإصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9607، فيما انخفضت أعداد المنوّمين بالعناية المركزة بخروج حالة واحدة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 38 حالة.