فعالية “المجلس”.. استحضار تاريخي لافت لتأسيس البلاد وسط إقبال جماهيري

محاضرات، ولقاءات حوارية، وورش عمل، جميعها ذات صلة وارتباط مباشر بتاريخ الدولة السعودية، شهدتها فعالية “المجلس” التي احتضنتها جدران مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، احتفاء بذكرى يوم التأسيس، ضمن حزمة فعاليات وأنشطة نظمتها وزارة الثقافة.
وركزت المحاضرة الأولى على تأسيس الدولة السعودية الأولى، ألقاها الدكتور طلال الطريفي، قدم فيها سرداً عن ذكرى التأسيس، وأستحضر تاريخ السعودية الأولى، وأمتد به النقاش حتى اختتم بمآثر الإمام تركي بن عبدالله آل سعود، واصفاً إياه بأنه يتمتع بحس استخباراتي رفيع وبخبرة عسكرية، جعلته يستطيع تغيير وجه الواقع، حسب وصفه.
واستكمالاً لحزمة الفعاليات والأنشطة المقامة، أحتضن مقر المكتبة بالتزامن مع فعالية المجلس، معرض “يوم التأسيس” إذ قدم محتوى معرفياً عن ذلك اليوم تلخص في جداريات فنان من بلدي، وهو معرض جداري يستعرض لوحات فنية مرتبطة بالدولة السعودية، وثقافتها، وتاريخها العريق بالتعاون مع رسامين محليين.
إضافة إلى فعالية “ألحان من بلدي” التي تضمنت معزوفة من الألحان الموسيقية السعودية، قدمها عازفون سعوديون، بجانب ورشة “فنون الخط”، التي جسدت جمال الخط العربي بالرموز الأصيلة من شعار يوم التأسيس.
وفي الساحة الخارجية للمكتبة، حيث المشاهد المرتبطة بيوم التأسيس، والأهازيج الوطنية التي تصدح بالمكان، استقرت تلك السيدة التي يبدو أنها في السبعين من عمرها على أحد المقاعد، ممعنة النظر بفعاليات هذه اللحظة التاريخية، اختزلت إجابتها واقع الحال، حينما اقتربنا منها، وقالت عيدة الرمشي لـ”أخبار 24″: اليوم هو يوم فرح. الله يطول بعمر آل سعود، ويخليهم ذخر، وأضافت “اليوم فرحة” وبنبرة صوت أعلى أيضاً ” فرحة ” .
فيما جذبت فعالية “تاريخنا بعيوننا” الزوار، وهي تعنى بتشكيل الصور التاريخية بصفتها مصدراً أساسياً للحياة الاجتماعية في تاريخ البلاد، متضمنة كلمات ملوك السعودية ذات الدلالة المباشرة لتاريخ البلاد وتأسيسه، وكان اللافت فيها الحضور الكثيف من قبل الأسر والأطفال والمقيمين من أجل التقاط الصور مع صور أولئك الحكام.
وعلى مقربة شديدة من هذه الصور التاريخية، قال فواز العطاوي، مواطن سعودي، لـ”أخبار 24″ إن ذكرى يوم التأسيس تعد فرصة ثمينة لاستذكار تاريخ البلاد، واستحضار مآثر الذين آثروا التضحية في سبيل الوطن منذ بدء مراحل الدولة السعودية الأولى حتى الثالثة .
وجاءت فعالية “المجلس” “ومعرض يوم التأسيس” ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظّمها وزارة الثقافة للاحتفاء بيوم التأسيس، بالشراكة مع عدة جهات، لإثراء الجانب المعرفي المرتبط برحلة التأسيس، وعرضها من منظور فكري وثقافي، عبر قراءة مستفيضة للتاريخ السعودي العريق الممتد لما قبل 3 قرون .