أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.
وأضاف أنه سيستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (33 درجة في مكة المكرمة، و30 درجة في المدينة المنورة والرياض، و29 درجة في الدمام وجدة، و22 درجة في أبها وتبوك).